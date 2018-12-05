ATSO'dan üyelerine indirimli sağlık hizmeti

Muayene, laboratuvar, görüntüleme hizmetleri, medikal yatışlar ve ameliyat gibi hizmetleri kapsayan indirim uygulamasının hayırlı olmasını dileyen ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, protokol sonrası yaptığı açıklamada, “En büyük amacı ve gayesi arasında üyelerinin menfaatlerini korumak en uygun şartlarda hizmetler almasını sağlamak olan Ticaret ve Sanayi Odamız, eğitimde yaptığı indirimli uygulamaların sonrasında sağlık alanında özel bir hastanemiz ile anlaşma sağlayarak, mevcut fiyatlar üzerinden %20 İndirim uygulaması başlatmıştır. ATSO'ya kayıtlı yaklaşık 4 bin 500 üye firmamızın yetkilileri ile birinci derece yakınları indirimli sağlık fiyatlarından faydalanacaktır. Bu alanda yaptığımız bu protokol tamamıyla üyelerimizin menfaatleri düşünülerek yapılmış olup, imzalanan protokolün üyelerimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.