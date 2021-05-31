ATSO'nun girişimi ihracat rakamları ve ihracat firma sayısını artırdı

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Cüneyt Göktaş'ın “Aksaray'ı ihracat merkezi yapacağız” diyerek başlattığı girişimler sayesinde ihracat rakamları ve ihracat yapan firma sayısı arttı.

ATSO'da kurulan ihracat destek ofisinin, henüz ihracat yapmamış birçok firmaya pazar araştırması ve toplantılar düzenleyerek ihracata yönlendirmeyi başardığını belirten ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş, “2018 yılında göreve geldiğimizde şehrimizin iş dünyasına ve üyelerimize bazı sözler verdik. 'Aksaray'ı dış ticaret merkezi yapacak, ihracat rakamlarımızı artıracağız ve bununla ilgili ne gerekiyorsa hayata geçireceğiz' dedik. Hedefimiz büyük olduğundan mutlaka oda içerisinde dış ticarete yönelik bir ofis kurmamız gerekiyordu ve 2020 yılının ortalarında ihracat destek ofisimizi kurarak üyelerimizin hizmetine açtık. Geçen süre zarfında ihracat destek ofisimizin yaptığı çalışmalar ile işletmelerinde bugüne kadar ihracat yapmayan onlarca üyemiz ihracata yönelmeye başladı” dedi.

Özellikle 2020 ve 2021 yılının pandemi nedeniyle Türkiye'de etkisini şiddetli geçirdiği bir dönem olduğunu belirten Başkan Göktaş, “Dünyanın birçok ülkesinde ticaret durma noktasına gelmişken Aksaray'da ihracat alanında 2020 yılının üzerine çıkılmış ve yeni rekorlar kırılmıştır. Hedefimiz normalleşmenin de başlamasıyla 2021 yılının sonunda ihracat rakamlarımızı geçen yıla oranla daha fazla artırmaktır. Aksaray bunu başarabilecek potansiyelde olup, Aksaray iş dünyasının öncü kuruluşu olarak bizler de ihracat destek ofisimizle tüm desteğimizi vereceğiz. Yaptığımız bu açıklamayla henüz ihracatla buluşmayan fakat ihracat yapmak isteyen üyelerimizi odamıza davet ediyor ve ihracat destek ofisimizden bilgi almalarını rica ediyoruz. Bugün dünya piyasası gözünü Türkiye'ye çevirmiş ve alternatif olarak Türkiye'ye ağırlık vermeye başlamıştır. Bu fırsatı iyi değerlendirmeli ve dünya pazarlarına Aksaray olarak daha fazla açılmalıyız” dedi.