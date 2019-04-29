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Avukatı vurup, kafasına sıktı

Aksaray’da bir avukatlık bürosundan silah sesleri duyuldu.

Aksaray'da bir avukatlık bürosundan silah sesleri duyuldu. İş yerinde avukatı vurarak öldüren şahıs daha sonra silahla kafasına ateş ederek kendini vurdu.


Olay, öğle saatlerinde Eski Sanayi Caddesi üzerince bir avukatlık bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinden silah seslerinin yükselmesi üzerine iş yeri komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerinde bulunan bir şahsın avukat İbrahim Ergin'i vurup öldürdükten sonra silahla kendi kafasına ateş ettiği belirtildi. Avukat Ergin, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olduğu öğrenilen şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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