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Ayağını camdan çıkarıp otomobil kullanan sürücü ‘pes' dedirtti

Aksaray’da otomobil kullanırken sol ayağını camdan dışarı çıkartan sürücü görenleri hayrete düşürdü.

Aksaray'da otomobil kullanırken sol ayağını camdan dışarı çıkartan sürücü görenleri hayrete düşürdü. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücünün bu hareketi bir otomobilin güvenlik kamerasına ve yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, Aksaray - Nevşehir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir ilinden Aksaray istikametine seyreden otomobilin camından bir şeylerin dışarı çıkarıldığını fark eden bir otomobildeki yolcu, sürücünün sol ayağını camdan dışarıya çıkardığını gördü. Otomobildeki yolcu cep telefonuyla bu anları kaydederken, bu durum otomobilin güvenlik kamerasına da yansıdı. Otomobili bir süre bu şekilde kullanan sürücü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

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