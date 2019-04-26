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Aynı marka iki cip çarpıştı: 2 ağır yaralı

Aksaray’da aynı marka iki cipin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Aksaray'da aynı marka iki cipin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Aksaray - Adana karayolu 5. kilometresi Hamidiye Alaca Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametine seyreden Faruk Ç. (45) idaresindeki 06 YB 4839 plakalı cip, kavşaktan çıkan Yunus T. (43) yönetimindeki 07 AC 1009 plakalı aynı marka ciple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle lüks cipler hurdaya dönerken, Yunus T. araçta sıkıştı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemleri alırken, 112 acil yardım ekipleri ve Aksaray İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sıkışan yaralıyı araçtan çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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