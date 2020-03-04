Bağ evindeki yangın vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü

Aksaray'da bir bağ evinin bahçesinin yandığını gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Yangın, Laleli Mahallesi 4404. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah G.'ye (52) ait bağ evinin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bağ evini sararken yangını gören çevredeki komşular yardıma koştu. Bahçedeki Ahmet Y.'nin (66) yardım çağrısıyla kovalarla su taşıyarak yangına müdahale eden vatandaşlar yangının bir kısmına müdahale ettikten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangının soğutma çalışmasını gerçekleştirdi. Yapılan çalışmanın ardından yangın ev içine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı öğrenildi.