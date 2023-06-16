Bahçe hortumu almak için çıktığı tavan arasında, kayıp oğlunu hortuma asılı halde buldu

Aksaray'da dünden beri kayıp olarak aranan genç, babası tarafından oturdukları apartmanın tavan arasında bahçe hortumuna asılı vaziyette ölü olarak bulundu.

Olay, Pamucak Mahallesi 901 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın tavan arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dün sevgilisiyle tartışıp ayrıldığı iddia edilen Musa Y. (24) kayıplara karıştı. Baba Tekin Y. (49) saatlerce oğlunu kendi imkanlarıyla aradı. Oğluna ulaşamayan baba “Gelir nasıl olsa” düşüncesiyle beklemeye başladı. Bu sırada bahçe sulamak isteyen baba Tekin Y., bahçe hortumunu almak için oturdukları apartmanın tavan arasına çıktı. Tavan arasına çıktığında baba, hayatının en acı manzarasıyla karşılaştı. Tekin Y., oğlu Musa Y.'yi burada bahçe hortumuna asılı vaziyette buldu. Gördüğü manzara karşısında şoka giren Tekin Y., bahçe makasıyla hortumu keserek kendi imkanlarıyla oğlunu asılı olduğu yerden indirdi. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayan baba yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaptığı ilk müdahalede, gencin öldüğünü belirledi. Acı haberi alan aile sinir krizleri geçirirken, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve araştırma çalışması başlatırken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Musa Y.'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.