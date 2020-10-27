Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Genişletme Proje Sahası ziyareti için Aksaray'a geldi. İlk olarak Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde bulunan 800 yıllık tarihi Sultanhanı Kervansarayı içerisinde açılan “Fotoğraflarla Tuz Gölü Habitatı” sergisinin açılışını yapan Bakan Dönmez, "Tuz Gölü'ndeki tabiatın yeniden canlanmasına da şahitlik ediyoruz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez burada yaptığı açıklamada, Tuz Gölündeki flamingoların proje sayesinde sayılarının ciddi anlamda arttığını belirterek, “Tuz Gölü yıllardır başta flamingolar olmak üzere birçok canlıya ev sahipliği yapan bir bölgemiz. Bu proje başlamadan evvel sayıları neredeyse 3 bin, 3 bin 500'lere kadar gerilemiş. Bu projeden sonra flamingo sayısı 25 binlere ulaştı. Bu da gösteriyor ki, yapılan çalışmaların meyvesini, neticesini verdiğini gösteriyor. Özellikle bu çalışmada emeği geçen başta BOTAŞ Genel Müdürümüz olmak üzere tüm yetkili ve görevlilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu sergimiz cumartesiye kadar burada olacak. Ondan sonra da inşallah bu sergimizi vatandaşlarımızın beğenisine sunacağız. Bir başka hususa daha değinmek istiyorum. Biz bu depolama maksatlı mağaraları oluştururken, Kızılırmak'tan yaklaşık 120 kilometre mesafeden su getiriyoruz. O tuz mağaralarını eritmek için kullanıyoruz. O mağaralarda eriyen tuzu da yine yaklaşık 30-40 kilometre mesafedeki Tuz Gölü'ne basıyoruz. Aslında, Tuz Gölü'ndeki canlanma, tabiatın yeniden canlanmasına da şahitlik ediyoruz” dedi. Bakan Dönmez daha sonra serginin açılış kurdelesini keserek sergideki fotoğrafları inceledi.

“Ben üniversiteye gidene kadar bilgisayar görmemiştim”

Daha sonra ilçede bulunan ve 292 öğrencisi olan Atatürk İlkokulunu ziyaret eden Bakan Dönmez burada 12 öğrenciye tablet verdi. Ardından bir açıklama yapan Bakan Dönmez, “Sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilerimize tablet ve bilgisayar hediyesi söz konusu olacak. Bakanlık da açıkladı, inşallah tabletsiz öğrencimiz kalmayacak. Bugünün çocukları yarının gençleri. Gençlerimize gelecek hazırlamak için çalışıyoruz. Onlar da yarın bu mikrofonu tutanlardan birisi olacak. Bugünkü nesil bize göre çok daha şanslı. Ben üniversiteye gidene kadar bilgisayar görmemiştim. Şimdi okula gitmeden mobil akıllı cihazlarla tanışıyorlar. Yeni nesil, teknolojiyi bizden çok daha fazla kullanıyor. Sadece kullanmak yetmiyor. Bunları üretmek de çok önemli. Hükümetimiz teknoloji anlamında hem AR-GE hem de üretim desteği veriyor. Aslında 100 tane tablet dağıtımı var ama çocuklarımızı alamadık buraya, salgından dolayı temsilen öğrencilerimize vereceğiz. İnşallah bu salgını da en kısa sürede gündemimizden kaldırıp eski günlerimize döneriz” diye konuştu.