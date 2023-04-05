Bakan Muş: “Bir yerde irade yoksa orada maalesef idare de olmaz”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “7-9-10 kişi bir araya gelerek Türkiye Cumhuriyeti'ne hükümet etmek mümkün değildir. Bir yerde irade yoksa orada maalesef idare de olmaz” dedi.

Bir dizi açılış ve ziyaret için Aksaray'a gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Ardından Aksaray Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Dr. Evren Dinçer ile görüşen Bakan Muş, belediye ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Çalışmaları takip ettiğini belirten Bakan Muş, burada Başkan Dinçer'e çalışma ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Muş burada da AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk ve parti yönetimini ziyaret etti. Daha sonra Organize Sanayi'nde bulunan Altuntaş AEMOT fabrikasını ziyaret eden Bakan Muş çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Aksaray Sanayi ve Ticaret Odasını (ATSO) ziyaret eden Bakan Muş, ATSO Başkanı Ahmet Koçaş ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaretin ardından toplantı salonunda iş insanlarıyla bir araya gelen Bakan Muş, yaptığı konuşmasında, “Dünya ekonomisi 2008 finansal krizinden sonra ve pandemiye kadar olan bir dönem var. Bir de bu 2008 krizi öncesi var. Dolayısıyla bu 2008 krizinden sonra ticaretin artış oranı 2008'den önceye göre çok düşük kaldı. Pandemiyle beraber bütün dünya ekonomisi durma noktasına geldi. O dönemi büyük ekonomiler genişleyici para politikalarıyla atlatmaya çalıştılar. Daha sonra dünya ekonomileri açılmaya başladı, hayat normale dönmeye başladı. Sonrasında da ertelenen talepler artık hayata geçmeye başlayınca da 2 yıl boyunca yapılamayan yatırımlar bir de üzerine ertelenen talep gelince dünyada son 40 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla bir durum, bir karşı karşıya kalma, bir tablo yaşadık, hepimiz yaşıyoruz ve dünya ekonomisi bu pandemiden sonra artan ticaret hacmi bir-iki yıl pandemi sonrası artan talep daha sonra tekrar yavaşlama eylemine girdi ve dünyada çeşitli önemli bankaların finansal problemler, finansal krizler yaşanmaya başlandı. Türkiye 2021 yılında %11'in üzerinde geçen sene %5'in üzerinde bir büyüme yaparak 2 yılı geride bıraktı. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi büyüyor dinamik bir yapısı var, gelişiyor, daha da büyüyecek, daha da ekonomisini büyütecek. Buradaki OSB şu an geliştirmek için arkadaşlar çaba sarf ediyorlar. Ben de elimden gelen desteği vereceğim. Yeni yatırımlar çekecek Aksaray, önemli bir ücretim merkezi haline gelecek burası” diye konuştu.

“İstikrarın, güvenin adresi Cumhur İttifakı'dır, Recep Tayyip Erdoğan'dır”

ATSO programının ardından Aksaray Belediyesi tarafından yaptırılan Cuma Kapalı Semt Pazarı'na giden Bakan Muş, “38 gün sonra ülkemizde bir seçim olacak. Sandık başına gideceğiz. 2023'ten itibaren ülkeyi yönetecek olan 5 yıl bir süreç için bir görevlendirme yapacaksınız. Hem milletvekilliği hem de Cumhurbaşkanlığı için. Aksaray sağ olsun bizi 2018'de, 2015'te, 2011'de de, genel seçim bunlar, hepsinde yüksek bir destek verdi. Aynı desteği biz bu seçimde de sizlerden bekliyoruz. İradenin olmadığı yerde idare olmaz, iradenin olmadığı yerde yönetim olmaz. Belirsizlikler Türkiye'ye zaman kaybettirir. Geçmiş 20 yılda yaptıkları önümüzdeki 5 yıl için de aslında bu hükümeti, Cumhurbaşkanımızın yapacaklarının apaçık bir göstergesi. 7-9-10 kişi bir araya gelerek Türkiye Cumhuriyeti'ne hükümet etmek mümkün değildir. Bir yerde irade yoksa orada maalesef idare de olmaz. Dünyanın içinden geçtiği süreç hepimizin malumu. Türkiye'nin etrafı istikrarsızlıklarla dolu ama Türkiye kendi istikrarını ve ekonomik büyümesini sürdürmeye devam ediyor. Dolayısıyla burada istikrarın, güvenin devam etmesi lazım. Onun adresi de Cumhur İttifakı'dır, Recep Tayyip Erdoğan'dır” ifadesini kullandı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise burada yaptığı konuşmasında belediye olarak Aksaray'a çok önemli projeler kazandırdıklarının altını çizerek, “Sadece Cuma Semt Pazarımız değil, Aksaray'da hemen her bölgemize kapalı semt pazarları yaptık. Bu Pazar yerlerimiz günlerinde semt pazarı olarak kullanılırken, arta kalan günlerde de sosyal etkinlikler ve otopark gibi hizmetlerde kullanılmakta” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılırken hemen ardından Aksaray Belediyesi tarafından organize edilen iftar yemeği programına geçildi. Bakan Muş, yüzlerce vatandaşın katıldığı iftar yerinde orucunu açarak Aksaray'dan ayrıldı.