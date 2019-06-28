Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir dizi ziyaret ve ‘Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' konferansı için Aksaray'a geldi.

Bakan Selçuk, ilk olarak geçtiğimiz günlerde Suriye'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın Aksaray'ın merkeze bağlı Bağlıkaya beldesindeki baba evini ziyaret etti. Burada şehit ailesi ile yakından ilgilenen Bakan Selçuk, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua edip, baş sağlığı dileyerek beldeden ayrıldı. Bakan Selçuk, daha sonra özel bir tesiste düzenlenen milletvekilleri, hayırseverler, iş adamları ve STK temsilcileri ile kahvaltıda buluştu. Kahvaltının ardından Aksaray Valiliğini ziyaret ederek Vali Ali Mantı ile görüşen Bakan Selçuk, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Valilikte bir konuşma yapan Bakan Selçuk, “Aksaray'da, belirli çalışmalarla birlikte planlamalar, Aksaray'ın eğitim sistemi, Aksaray'daki eğitim faaliyetleri ve kalitesi hususunda istişareler yapma imkanı bulacağız. Netice itibari ile Aksaray'da her türlü eğitim kademesinde hangi faaliyetlerin ne şekilde yapılması halinde daha yüksek verim elde edebiliriz, öğretmenlerimizin eğitimleri, öğrencilerimizin eğitimleri konusunda ne tür projeler geliştirebiliriz, bunları birlikte ele alma ve rakamlarla değerlendirme fırsatımız olacak. Ayrıca öğretmenlerimiz ile yüz yüze görüşerek onlarla sohbet etme imkanımız da olacak. Her ile gittiğimizde o ilin meselelerini, o ilin problemlerini yüz yüze yerinde görme fırsatı doğuyor. Böylelikle daha hızlı yerinde çözme imkanımız oluyor” dedi.

Aksaray Valisi Ali Mantı da, “İlimizin hayırsever iş adamları, hayırseverleri ile üniversitedeki programımızla bakanımız bizlere hitap edecekler. İlimizin imkan ve kabiliyetlerini, potansiyelini yerinde görerek bizlere talimatlar verecekler” dedi. Bakan Selçuk, Valiliğin ardından Aksaray Belediye Başkanlığını ziyaret ederek Belediye Başkanı Evren Dinçer ile görüştü. Daha sonra Aksaray Üniversitesine geçen Bakan Selçuk, burada basına kapalı olarak gerçekleştirilen ‘Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' konulu konferansa konuşmacı olarak katılarak eğitim camiası ile bir araya geldi.

Bakanın programına Aksaray Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Özel İdare Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, daire müdürleri ve STK başkanları katıldı.