Barakadaki yangın az kalsın otomobili yakıyordu

Aksaray'da bir barakada elektrik sobasının patlaması sonucu çıkan yangın az kalsın baraka yanında bulunan otomobili de yakıyordu.

Yangın, saat 08.30 sıralarında oto sanayi sitesinde bulunan ve dükkan olarak kullanılan bir barakada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf P. isimli vatandaşa ait olan ve tütün satışı yapılan barakada elektrik sobasının patlaması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm barakayı sararken, vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Aniden yükselen alevlerin etkisiyle dükkanın yanında bulunan ve dükkan sahibine ait olan 68 HU 848 plakalı otomobil de zarar gördü. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Baraka tamamen yanarken, otomobilin arka kısmı da kısmen yangından zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.