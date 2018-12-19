Başkan adayı Dinçer basınla buluştu

AK Parti Belediye Başkan Adayı Enver Dinçer, Aksaray'da görev yapan yazılı ve görsel basınla tanışma programı düzenledi.

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün ve basın mensupları katıldı.

Belediye Başkanı Adayı Enver Dinçer'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emaneti vurgusunu yapan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Biz AK Parti teşkilatı olarak daha önce cumhurbaşkanımızın nasıl emanetlerine sahip çıktıysak yine heyecan ve şevkle devam edeceğiz. Gece gündüz demeden yerel seçimlerde çalışmaya devam edeceğiz. Çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmayacağız. Bu süreç sadece teşkilatta olabilecek bir şey değil. Bu süreçte basından büyük destek bekliyoruz. AK Parti ailesi olarak 2002 yılından beri basınla çok uyumlu bir ilişkimiz oldu. Basınla ilgili kanaatimiz, basını hiçbir zaman kendimizden ayrı görmedik. Basın, siyasilerin topluma yansıyan aynasıdır. 31 Mart seçimleri bizim için çok önemli. AK Partinin güvenoyu olarak bakıyoruz. Türkiye'de ve yerelde alacağımız sonuçların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yorulmadan ve koşarak hızlı adımlarla yolumuza devam edeceğiz. 31 Mart akşamı yine AK Parti belediyeciliğini zaferle sonuçlandıracak ve AK Parti bayrağını dalgalandıracağız” diye konuştu.

"Basın, haberleşme ve haber alma özgürlüğü, hürriyeti anayasamızın da düzenlemiş temel hak ve özgürlükler arasında sayılıyor" diyen Aday Enver Dinçer, “Gece demeden, gündüz demeden haber alma ve haberi kayma noktasında önemli faaliyetler yürütüyorsunuz. Bundan sonraki süreçte Aksaray'ımız için elimizden gelen tüm çabayı, tüm bilgi ve birikimimizi bu nokta da sarf etmek için çalışacağız. Aksaray'ımızın sorunlarını STK temsilcilerimizle, Aksaray'ımızın ileri gelenleri ile istişare yapmak suretiyle ortaya koyup, buna ilişkin çözüm önerileri getireceğiz. AK Parti ülkemizde 16 yıldır faaliyet yürütüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında kazanmış olduğu zaferle başlayan bu yolculuk, Aksaray'ımızda da her zaman zaferle çıktı. Bayrağı bir ileri taşımak için elimizden geleni yapacağız. Aksaray'da yapılacak faaliyetler, iş ve işlemler, üreteceğimiz hizmetlerle ilgili istişare yapacağız ama şehircilik adına, çevre adına yapılması gerekenlerde bilindiği gibi bunların üzerinde de çalışacağız. Her şehrin bir ruhu vardır. Herkesin bir ruhu vardır. İnsanlarla etkileşim haliyle ortaya çıkacaktır. Bu süreçte projelerimizi daha ayrıntılı, daha kapsamlı şekilde basınla paylaşacağız” dedi.