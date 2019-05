Başkan Aktürk: “Türkiye'de et değil, ot sorunu var”

Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Türkiye'nin hayvancılık alanında meraların son derece önemli olduğunu belirterek, ülkede et sorunu değil ot sorunu olduğunu söyledi.

Aksaray'ın merkeze bağlı Ataköy köyünde Aksaray Valiliği, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından yapılan çalışmalar ile mera arazisi hayvancıların hizmetine açıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, “Hem ilimizde hem de ülkemizde küçükbaş hayvancılığın devam edebilmesi, verimliliğin ve üretimin artırılması için meralar çok önemli. Küçükbaş hayvancılıkta 2 ayrı sorun var. Birincisi çoban, ikincisi mera. Bu işi yapmak için meralara çok ihtiyacımız var. İlimizde 187 bin hektar mera arazisi var. Bunun büyük bir kısmı şu anda tarım tecavüzleri altında insanlar tarafından ekilip biçiliyor. Kalanları da oldukça verimsiz ve cılız. Girdi maliyetlerimiz, yem maliyetlerimiz çok yüksek. Meralardan yeterince faydalanmamız gerekiyor. O yüzden meraların tarım tecavüzlerinden kurtarılması, ıslah edilerek gerçekten hak sahibi olan yetiştiricilere, üreticilere teslim edilmesi gerekiyor. 187 bin hektarlık mera arazisinin tamamının tarım tecavüzlerinden kurtarılması ve ıslah edilmesi hem ilimizde hem de ülkemizde küçükbaş hayvancılığın önünü açacaktır. Çünkü bu yem fiyatları, bu rakamlarla bu hayvancılık yapmak mümkün değil. Türkiye'de bir et sorununun varlığından söz ediliyor ama aslında Türkiye'de bir et sorunu yok, Türkiye'de bir ot sorunu vardır. Avrupa'daki et fiyatları ile Türkiye'deki et fiyatları kıyaslanıyor. Avrupa'daki meraların durumu ile Türkiye'deki meraların durumları çok farklı. Bizim meralarımız çok zayıf. Hayvanlarımıza 6-7 ay evlerimizde bakmak zorunda kalıyoruz. Özellikle büyükbaş hayvanların tamamı mandıralarda besleniyor. Meralarımızın ıslah edilmesi ve gerçek hak sahibi olan üreticilerimize teslim edilmesini bekliyoruz” dedi.

“Meralarımız cılız karakterde”

Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise "İlimizin mera varlığı 187 bin hektar olduğu için, çok az yağış alan bir bölgede bulunmamız ve aynı zamanda su kısıtlı olduğu için ilimizdeki meraların tümünün vasfı zayıf ve cılız karakterde. Bu durumun ortadan kaldırılması için bakanlığımız ve valiliğimizin talimatları ile müdürlüğümüz tarafından mera ıslah projeleri uygulanmaktadır. Bugüne kadar il merkezindeki köyler ve ilçelerdeki köylerimizde 80 bin 124 bin dekar merada ıslah çalışması yapılmış, 38 bin dekar hazine arazisi de meraya çevrilmiştir. Bugün açılışını yapacağımız Ataköy meramızda 240 dekar olup gübreleme ve bakım çalışmaları ile ıslah edilmiştir” dedi.

Mera açılış programına Aksaray Vali Yardımcısı Şahin Bayhan, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, köy muhtarları ve çok sayıda üretici katıldı. Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından mera alanının açılış kurdelesi kesilerek hayvanlar mera alanına alındı.