Başkan Altınsoy: “2071 hedeflerine hep birlikte ulaşmak için, durmak yok yola devam”

AK Parti'nin 20 yıldır, millete efendi olan değil, hizmetkarı olan bir parti olduğunu vurgulayan AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümünde ‘nice 20. yıllara' duasıyla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine hep birlikte ulaşmak için, durmak yok, yola devam” dedi.

AK Parti'nin kuruluşunun 20. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan İl Başkanı Altınsoy, “Türkiye'nin potansiyelini fark edemeyen ve çözüm üretemeyen siyaset anlayışına, koalisyon dönemlerine, istikrarsızlığa, ekonomik krizlere, güvensizliğe son veren 3 Kasım 2002 tarihi, Türkiye ve milletimiz için yeni bir dönemin başlangıcı, bir dönüm noktası olmuştur. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Her şey Türkiye için' ve ‘Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek başlattığı iktidar yürüyüşümüz bugün 20. yılına ulaşmıştır. AK Parti, Türkiye siyasetinde ezberleri bozan milletin egemenliği üzerindeki bütün vesayeti kaldıran, devleti toplumdan ayıran siyasi tarihi silmiş, milleti yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile kaderi Türkiye'nin ve Türk milletinin kaderi ile bütünleşmiştir” dedi.

AK Parti iktidarında ülkede büyük işler başarıldığını kaydeden Altınsoy, “AK Partimizin iktidara gelişi ile birlikte Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yerli otomobil TOGG'dan, savunma sanayiine, bilişimden sağlığa, eğitimden ulaşıma, toplu konuttan enerjiye, tarımdan sosyal yardımlarda ve iş hayatında Türkiye'mize çağ atlatarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmayı başardık. Biz kaderi Türkiye'nin kaderi ile bütünleşmiş bir partiyiz. Türkiye varsa biz varız, Türkiye güçlüyse biz güçlüyüz. Türkiye, bugün ulaştığı öz güvenle, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke konumuna gelmiştir. Bugün Türkiye, 10 yıl önce hayal dahi edemediğimiz şeyleri bir bir gerçekleştirirken, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke haline geldiyse bunu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a borçludur. İlerleyişimiz esnasında, elbette çeşitli engellerle karşılaştık. Ülkemizin menfaatleri için ne zaman adım atacak olsak karşımızda emperyalist güçleri ve onların Türkiye'deki basiretsiz maşalarını gördük. Çok şükür aziz milletimizden aldığımız güçle, Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve cesaretli duruşu ile bunları bir bir aştık” diye konuştu.

AK Parti'nin 2023 hedeflerine kararlılıkla yürüdüğünü kaydeden İl Başkanı Altınsoy, "Büyük ve Güçlü Türkiye'nin inşası için çıktığımız yolculuğumuza başlarken verdiğimiz söz gereği ulaştığımız hiçbir hedef bizim için varış noktası değildir. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki Türkiye; hedeflerinden çok daha büyük bir ülkedir. Geçmişte hayal dahi edilemeyen projeler, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla hayata geçmiştir. İnşallah devrim niteliği taşıyacak, ülkemizi, partimizi 2023 ve 2024 hedeflerimize ulaştıracak nice projelerimizi aynı azim ve kararlılıkla hayata geçireceğiz ve AK Parti olarak ilk günkü aşkımızla, heyecanımızla ve milletimize olan sevdamızla inandığımız yolda yürümeye inşallah devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; 3 Kasım 2002'de milletimizin teveccühü ile iktidara gelişimizin 20. yılını kutluyor, Büyük ve Güçlü Türkiye'nin inşası için inandığı yolda Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizi karanlıklardan aydınlık yarınlara taşıyan, başarıdan başarıya koşturan partimizin tüm değerli mensuplarını kutluyor, şu anda hayatta olmayan teşkilat mensuplarımızı rahmetle anıyor, ‘Türkiye için Güven ve İstikrar' sloganı ile yürümeye devam edecek tüm dava arkadaşlarımızı saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum” şeklinde konuştu.