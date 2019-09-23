Başkan Altınsoy: “AK Parti olarak yaşlılarımıza her zaman sahip çıktık”

Sosyal devlet ilkesiyle gerçek anlamda ilk kez 2002 yılında milletle tanıştıran AK Parti, yaşlıların kaliteli yaşamını ve genel sağlığını arttırmaya odaklı etkin politikalar üretmeye devam ediyor. AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2014 yılında kurulan Yaşlılar Koordinasyon Merkezi (YKM) bunun en somut örneğidir. AK Parti olarak yaşlı nüfusun gün geçtikçe arttığının ve yaşlılık dönemine ilişkin konuların bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğinin farkındayız. Yaşlı vatandaşlarımız için erişebilir olmayı ve onların ellerinden tutarak sorunlarına çözüm üretmeyi şiar edinen Sosyal Politikalar Başkanlığımız bünyesindeki YKM'miz ile 81 il ve 970 ilçemizde vatandaşlarımıza telefon, faks ve internet üzerinden hizmet vermeye devam ediyor. Öte yandan çınarlarımıza yönelik yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezilerinin varlığı ülkemizin dört bir köşesinde yaygınlaştırılmış, yaşlı yaşam evleri modeli, evde bakım hizmeti, evde sağlık hizmetleri ilk kez hükümetlerimiz döneminde uygulamaya başlanmıştır. Sağlıktan kültürel faaliyetlere, bankacılık işlemlerinden ulaşıma, çevre düzenlemesinden eğitme kadar her alanda yaşlılarımızın refahı ve memnuniyeti için çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Huzur Evimizde toplumumuzun hafızası olan ve geleceğimizin muhafazası bakımından hayati öneme sahip 92 yaşlımıza 60 personelimiz şefkatle hizmet veriyor. Onların haklarını tam anlamıyla verebilmemiz mümkün değil fakat bu projelerle onların yaşamlarındaki refahı arttırmak, onlara katkıda bulunmak bizlerin asli görevidir” diye konuştu.

Yaşlıların şehir içi ulaşımdan ücretsiz faydalanmalarını sağladıklarını da belirten Başkan Altınsoy, “1 Ocak 2014 tarihinden itibaren, Türkiye genelinde olduğu gibi Aksaray'da da 65 yaş üstü vatandaşlara, toplu taşıma araçlarında serbest kart uygulamasını getirdik ve şehir içi ulaşımdan ücretsiz faydalanmalarını sağladık. TCDD Genel Müdürlüğü bünyesindeki düzenleme ile tren biletlerinde 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza yüzde 20, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ise yüzde 50 indirim uygulamasını yine biz hayata geçirdik. AK Parti olarak vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.