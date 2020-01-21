Başkan Altınsoy: “AK Parti'nin kaderi Türkiye'nin de kaderi”

AK Parti'yi Türkiye'nin kaderi olarak değerlendiren Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Kurucu Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın: “Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözünün ardından o günden itibaren Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmadı” dedi.

AK Parti'nin geleceğe emin adımlarla yürüyen, güçlü ve büyük Türkiye'yi ortaya koyma mücadelesi veren bir parti olduğunu vurgulayan İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, milletin geçmişte kendisine hizmet eden hiçbir lideri unutmadığına işaret ederek, “Nasıl Menderes'in ismi unutulmadıysa, nasıl Özal'ın ismi unutulmadıysa, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi ve onunla aynı yolda yürüyen dava arkadaşlarının ismi de unutulmayacak” diye konuştu. Büyük medeniyet hareketinin, milletin çizgisini, milletin iradesini Türkiye'de siyaset sahnesine taşıyan AK Parti'nin bazı özellikleri bulunduğunu aktaran Altınsoy, AK Parti'yi Türkiye'nin davasını omuzlamış bir parti haline getiren, bütün İslam coğrafyasının, bütün mazlum milletlerin davasını omuzlamış bir parti haline getiren temel özellikleri bulunduğu dile getirdi.

“Millileşme yolunda köklü reformlar yaptık”

AK Parti'nin reformcu özelliğinden de bahseden Altınsoy, “Ulaşım, sağlık, eğitim, sosyal yardımlar, savunma, enerji gibi birçok alanda millileşme yolunda köklü reformlar yaptık. Ancak AK Parti'nin en önemli reformu Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemine geçmiş olmasıdır” diyerek, AK Parti'nin önemli reformlarından birisinin de hak ve özgürlükler alanında yaptığı reformlar olduğunu vurguladı. Altınsoy, Türkiye'de hak ve özgürlükler alanında atılan adımların AK Parti'nin en önemli özelliklerinden biri olduğunu bildirdi. Millete güvenen bir parti olmasının en önemli özellikleri arasında olduğunu anlatan Altınsoy, “Bu siyaset çizgimizin temel özelliği millete güvenmektir. Devlet milletin hizmetkarıdır. Devlet nihayetinde bir mekanizmadır asıl olan milletin kendisidir. Devletin milleti şekillendirme alışkanlıkları da bizimle birlikte artık mazide kaldı” ifadelerini kullandı. AK Parti ile milletin kaderinin bütünleştiğini belirten AK Parti İl Başkanı Altınsoy, “AK Parti sadece bir bölgenin, bir etnik yapının değil, bütün Türkiye'nin partisidir. Her yerde var olan bir partiyiz ve var olmak zorundayız. Türkiye'nin teminatı olan AK Parti aynı zamanda en kucaklayıcı siyasi harekettir. Türkiye'nin millet varlığı çok geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. AK Parti Türkiye'nin yükünü omuzlamış, siyasi bir hareket olarak dünya mazlumların, mağdurların ve kimsesiz çoğunlukların da partisidir. Dünya mazlumlarının sözcüsü, dünya mazlumlarının öncüsüdür” diye konuştu.