Başkan Altınsoy: “Biz bu ülke için çalışan büyük bir aileyiz”

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, AK Parti'nin ailelere ve bireylere yönelik sosyal destek programlarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Doğumdan vefat kadar yaşamın her alanında vatandaşlarının yanında olan AK Parti Hükümeti'nin, hayata geçirilen Yeni Aile Destek Programı ile sosyal hizmetlerden faydalanan ailelere verilen desteklerin tutarı ve niteliği arttırıldı. Yeni Aile Destek Programı ile AK Parti Hükümeti'nin 15 milyar TL'lik aile destek bütçesi 40 milyar TL'ye çıkarıldı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başlattığı programla ihtiyaç sahibi ailelere yapılan destek tutarlarına dikkat çeken AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, hane gelir tutarlarına göre daha önce 450 - 600 TL arasında olan desteklerin 850-1.250 TL'ye yükseltildiğini belirtti. Programlar çerçevesinde geçtiğimiz günlerde yapılan üçüncü ödemelerde 2 milyondan fazla haneye toplamda 1 milyar TL'den fazla destek gerçekleştirildiğini aktaran Başkan Altınsoy, destek alan ailelere şu ana kadar 2,3 milyar TL'yi aşkın ödeme yapıldığını, açıklanan yeni paketle programa Çocuk Destek ve Elektrik Tüketim Desteği bileşenlerinin eklendiğini belirtti. Buna göre ihtiyaç sahibi ailelere çocuk sayısı, hane nüfusu ve elektrik tüketimine göre yardımlarında yapılacağını bildiren Altınsoy, “Söz konusu ailelerimizin Türkiye Aile Destekleri Programımızdan faydalanabilmeleri için E-Devlet veya ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurmalarının yeterli olacak” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca hayata geçirilen destek programlarında ayrıca yakını ya da yakınları vefat eden hanelere bu zor zamanlarında yanlarında olmak amacıyla söz konusu ailelere vefat tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde tek seferlik olmak üzere bin 62 TL'lik destek verileceğini belirten Altınsoy, “Program dahilinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfımız her hafta ilgili belediyelerden vefat edenlerin listesini alacak. Hazırlanan listeler dahilinde sosyal yardım alabilmek için gerekli kıstaslara sahip hanelerin başvuru süreçleri de başlamış olacak. Başvurular için yeni düzenlemeye göre vefat edenlerin yakınlarının ölüm belgesi sunmaları yeterli olacak. Rabbim devletimize zeval vermesin. Desteklerin sağlanmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, ilgili bakanlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. AK Parti olarak bu güne kadar milletimizin yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.