Ba?kan Alt?nsoy: ?Gen?lerimize 100 bin lira hibe deste?i hay?rl? olsun?

AK Parti Aksaray ?l Ba?kan? H?seyin Alt?nsoy, Tar?m ve Orman Bakanl???n?n ?retimde verimlili?i ve kaliteyi y?kseltmek i?in k?rsalda ya?amay? taahh?t eden, tar?m, hayvanc?l?k ve g?da alanlar?nda e?itim veren meslek y?ksek okulu veya ?niversite mezunlar?n?n projelerine 100 bin lira hibe deste?i verece?ini belirterek, "Gen?lerimize 100 bin lira hibe deste?i hay?rl? olsun? dedi.

Tar?m ve Orman Bakanl???n?n ?K?rsal Kalk?nma Destekleri Kapsam?nda K?rsal Kalk?nmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakk?nda Tebli?'in Resmi Gazete'de yay?mlanarak y?r?rl??e girdi?ini aktaran ?l Ba?kan? H?seyin Alt?nsoy, AK Parti h?kumetleri olarak tar?m, hayvanc?l?k, ormanc?l?k, g?da ve su ?r?nleri alanlar?nda e?itim veren meslek y?ksek okulu veya ?niversitelerden mezun gen?lerin, k?rsal alandaki istihdam?na katk? sa?lamaya devam ettiklerini belirtti.

K?rsal alanda tar?msal ?retim yapan mevcut i?letmelere ?rnek ve ?nderlik olu?turacak s?rd?r?lebilir yat?r?mlar? ?nemsediklerini kaydeden Ba?kan Alt?nsoy, s?z konusu hibenin, k?rsal alanda ya?ayan ve ya?amay? taahh?t eden, s?z konusu okullardan mezun ki?ilerin uygulayaca?? bitkisel ve hayvansal ?retim, su ?r?nleri ?retimi, y?resel tar?m ?r?nleri, t?bbi ve aromatik bitki ?retimiyle bu ?r?nlerin i?lenmesi, depolanmas? ve paketlenmesine y?nelik projeleri kapsayaca??na dikkat ?ekti. Hayvansal ?retime y?nelik destekleme projeleri hakk?nda bilgi veren Ba?kan Alt?nsoy, b?y?kba? ve k???kba? hayvan yeti?tiricili?i, ar? yeti?tiricili?i, bal ?retimi, ipek b?ce?i yeti?tiricili?i ve tesis yap?m?, midye ve kara salyangozu entansif ?retim tesislerinin de aralar?nda oldu?u bir?ok projenin desteklenece?ini vurgulad?. ?ift?inin ve k?yl?n?n refah seviyesini art?rmak i?in gece g?nd?z ?al??t?klar?n? dile getiren Ba?kan Alt?nsoy, ?reticileri her zaman oldu?u gibi kalk?nd?rmaya devam edeceklerini s?zlerine ekledi.