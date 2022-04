Başkan Altınsoy hasta ve hasta yakınlarını ziyaret etti

Sağlık Sen Başkanı Rıfat Kaya ve yönetiminin de eşlik ettiği hasta ziyaretinde vatandaşlar ile tek tek ilgilenen Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy; hastane personelleri, hasta ve yakınları ile sohbet etti, hastalarla moral verdi. Hastalara ve hasta yakınlarına ‘geçmiş olsun' dileklerini ileten Altınsoy'un özellikle küçük çocuklarla ve yaşlılarla yakından ilgilendiği gözlendi.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Başkan Altınsoy, “Covid-19 bize sağlığın ve sağlık altyapısının önemini bir kez daha anlamımıza vesile oldu. Yaşadığımız süreçte gördük ki salgına en gelişmiş ülkeler dahil çoğu hazırlıksız yakalandı. Ancak ülkemiz güçlü sağlık altyapısı ve insan kaynağı ile bu süreçten başarıyla çıktı, çıkmaya da devam ediyor. Salgının önlenmesi ve yayılmasının önüne geçilmesi açısından büyük bir özveri ve gayretle gecesini gündüzüne katıp, aileleri ve sevdiklerinden uzak kalarak vatandaşlarımızın sağlıklarını kendi canlarının önüne koyup görevlerini büyük bir fedakârlıkla yerine getiren doktor, hemşire ve her kademedeki sağlık personelimize gayretlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Sağlık sorunu yaşayan vatandaşların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını dileyen Başkan Altınsoy, “Bu tür ziyaretler bizi birbirimize daha çok bağlıyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını dinliyoruz. Bizler, halkının derdini kendine dert edinmiş bir liderin temsilcileriyiz. Bizler, yaşlıların, hastaların ve kimsesizlerin yanındayız. Vatandaşlarımızın yanında olduğumuz her an, bizim için en kıymetli, en değerli andır. Kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz. Devletimiz güçlü, milletimiz feraset sahibi, yardımlaşmayı seven bir toplumuz. Rabbim hastanede yatan tüm hastalarımıza acil şifalar versin, yakınlarına sabır ve kolaylık versin” diye konuştu.

Başkan Altınsoy, rahatsızlığı nedeni ile hastanede tedavi gören İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik'i de ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Hasta ve hasta yakınları da ilgilerinden dolayı Başkan Altınsoy'a teşekkürlerini sundu.