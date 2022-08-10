Başkan Altınsoy: “Seçimden seçime vatandaşını hatırlayan parti olmadık”

Sahada vatandaşların taleplerinin alındığı “Yüz yüze 100 gün” programı çerçevesinde AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve ekibi vatandaşlarla bir araya geliyor. İl merkezinde esnaf ve vatandaşların yanı sıra özellikle engelli, gazi ve şehit yakınlarını ziyaret eden AK heyet, yaz boyunca 100 gün aralıksız devam edecek programa oldukça önem veriyor. AK Parti'nin milletin bağrından çıkmış, devlet, millet ilişkisi olan bir parti olduğunun altını çizen İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Sürekli sahadayız. Hatırlanacağı üzere geçen senede Milletvekilimiz Cengiz Aydoğdu ve tüm teşkilatımızla İlçe, Belde, köy, kasaba ziyaretlerimiz olmuştu. Seçim çalışması olması ötesinde, bir çalışma yapıyoruz” dedi.

AK Parti olarak esnafla, vatandaşla, toplumun tüm kesimiyle hiçbir zaman gönül bağını koparmadıklarını vurgulayan Başkan Altınsoy, “Biz hiçbir zaman seçimden seçime vatandaşını hatırlayan parti olmadık. 2018 seçimlerinden sonra sahadan inmeyeceğiz demiştik. Söz verdiğimiz gibi Milletvekillerimizle, teşkilatımızla sürekli sahada milletimizle bir ve beraberiz. Vatandaşlarımızın, esnafımızın, herkesin sorunlarını birebir dinliyoruz. Görüntü olsun diye değil, vatandaşlarımızın bizden beklentilerini çözmek için çalışıyoruz. Alternatifler üzerinde çalışarak milletimizin lehine olabilecek en iyi çözümleri bulma yolunda gayret sarf ediyoruz. Sahadan aldığımız talepler, beklentiler elbette ajandalarımızda kalmıyor. Çözülmesi gereken sorunları yerelde ise yerelde, değilse Ankara'da ilgili makamlara iletiyoruz. Derdimiz bütün vatandaşlarımızın sıkıntılarını çözmek. AK Parti milletin partisidir. Bizlerde üzerimize düşen neyse onun gereğini yapıyoruz” diye konuştu.