Başkan Altınsoy: “Seçimler ülkemize hayırlı olsun”

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 31 Mart seçimlerinin öncelikle Aksaray başta olmak üzere ülkeye hayırlar getirmesini temennisinde bulunarak, seçimlerin Türkiye'de huzurlu bir şekilde geçmesini diledi.

Aksaray'ın beklentilerinin Pazar günü şekilleneceğini ifade eden İl Başkanı Altınsoy, Evren Dinçer'in, aday gösterildiği günden beri Aksaray'da toplumun her kesimi ile iletişim halinde olduğunu söyledi. Her defasında makamlara değil, gönüllere talip olduklarını vurgulayan Altınsoy, “Bu söz, seçim önü söylenmiş kuru bir söz değil, hayatımızı adadığımız inancımızın gereğidir. Eğer cetveliniz doğruysa, çizdiğiniz çizgi de doğru olur. Çok şükür bizim cetvelimiz her daim insanımızın duası, Hakk'ın rızası olmuştur. Sokakları huzur gülleriyle donanmış, yolları kardeşlik çiçekleriyle derlenmiş bir Aksaray'ı, hemşehrilerimizle el ele verip kalp bütünlüğü ile oluşturacağız. Seçim çalışmalarına başladığımız günden bugüne başkan adayımız Evren Dinçer başta olmak üzere büyük bir teveccüh ve ilgiyle bizleri kucaklayan tüm hemşehrilerime en derin saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Aksaray halkımız yine tercihini istikrardan yana AK Parti'den yana kullanacaktır. İnşallah 1 Nisan sabahında Aksaray'da doğan yeni güneşle beraber Evren Dinçer'i belediye başkanı yapacağız. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Aksaray'dan güçlü bir destek vermiş olacağız” dedi.