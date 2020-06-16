Başkan Altınsoy tarım arazisi zarar gören çiftçiler ile görüştü

Aksaray'ın Güzelyurt İlçesi ve Ihlara Beldesinde şiddetli yağış ve doludan dolayı ekili alanları zarar gören çiftçileri ziyaret eden AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Ihlara Belediye Başkanı Ahmet Dinç, Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav ile görüşerek bilgiler aldı. Üreticilerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Öncelikle afetten dolayı zarar gören tüm hemşerilerime geçmiş olsun. Allah'tan gelene yapacağımız bir şey yok. Ama mağdur olan çiftçilerimizin bu mağduriyetlerini en aza indirmek için bugün buradayız. Çiftçilerimizin dolu yağışından dolayı borç erteleme gibi birçok talepleri var. Bu talepleri ve ürünlerde oluşan zararlar bir rapor halinde gerekli yerlere iletilecek. Milletvekillerimiz başta olmak üzere bizlerde Ankara'da bunun takipçisi olacağız. Ne gerekiyorsa imkanlar dahilinde yapılacak. Devletimiz tüm kurumlarıyla sahadadır. Elimizden geleni yapmak için bizlerde buradayız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun” dedi.

Kendilerini ziyarete gelen AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy'a ve beraberindeki heyete ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileten üreticiler, şiddetli yağış nedeniyle ürünlerinin zarar görmesinden dolayı derin üzüntü yaşadıklarını ancak hükümetin kendilerinin yanında olmasından dolayı acılarının hafiflediğini ifade ettiler.