Başkan Altınsoy: “Ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz”

AK Parti'nin 17 yıllık iktidar döneminin, reformlar ve başarılarla dolu bir ekonomik patlama dönemi olarak kayıtlara geçtiğine dikkat çeken AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Ülkemizin geleceği için milyarlık dev yatırımların birbiri ardına hayata geçirildiği süreçte, ülke genelinde olduğu gibi Aksaray'da da bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında KOBİ'lerin önü açıldı. AR-GE ve yenilik alanına ayrılan kaynaklar yükseltildi. Sanayi bölgelerindeki işletmelere kredi desteği verildi” dedi.

AK Parti'nin milletinden aldığı güçle başarılarla dolu 17 yıllık sürede sadece alt yapı yatırımlarının değil özel sektör, sanayi ve diğer dinamiklere yönelik yatırımların da hız kazandığını kaydeden İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “İlimizde Bakanlığımız kredi desteği ile 2003-2015 yılları arasında ise 668 Ha büyüklüğünde 1 adet OSB projesi tamamlanmıştır. Bu proje için 2016 yılı fiyatlarıyla 78,6 milyon TL kredi kullandırılmıştır. Bu OSB projesinde 2003-2016 yılları arasında 194 adet parselde üretime geçilmiş olup, toplam 9 bin kişi istihdam edilmektedir. Şuanda istihdam edilen kişi sayısı 15 bine yaklaşmıştır” diye konuştu. Hükümet olarak her zaman yeniliklere önem verdiklerini ve bunu hayata geçirdikleri projelerle ortaya koyduklarını belirten Başkan Altınsoy, “Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programının (Tekno yatırım) öncelikli hedefi, ülkemizde teknoloji tabanlı ürünlerin üretimine yönelik yatırımların desteklenmesidir. Bu hedef doğrultusunda; öncelikli teknoloji alanlarında Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün ticarileştirmesi, ülke ekonomisine katma değer oluşturulması, uluslararası pazarda yer alarak teknolojik ürün ihracatına öncülük edilmesi ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere geleceğe dönük AR-GE kültürünün benimsetilmesi amaçlanmaktadır. Tekno yatırım programı, belirlenen bu amaçlar doğrultusunda yürütülen bir programdır. Aksaray ilinden bugüne kadar, Tekno yatırım programı için 2 proje başvurusu yapılmış, 1 proje için sözleşme imzalanmış olup, Bakanlığımız bu projeye 1,06 milyon TL tutarında destek verilmesini uygun görmüştür” şeklinde konuştu.