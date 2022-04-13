Başkan Dinçer: “80 Milyonluk tesisi hiçbir bedel ödemeden hayata geçirdik”

Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi Projesi Aksaray Merkeze Bağlı Armutlu köyü mevkiinde 377 dönüm arazi üzerinde kuruldu. Yap işlet Devret modeli ile yapılan Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi Projesi yaklaşık 80 milyon TL'ye mal oldu. Tesis içerisindeki Modern ve teknolojik sistemler sayesinde katı atıklardan atıklar bertaraf etmenin ve doğaya verilebilecek zararların önüne geçilirken enerji ve kompost gübre üretimi sağlanabiliyor. Yeni katı atık depolama tesisinin tamamlanan LOT 1 kısmına katı atıkların depo edilmesi ile elektrik üretimine başlanıldı. Toplam 7.05 mw/saat enerji üretme potansiyeline sahip olan tesis bir yıllık süreç içerisinde 1 megawatt enerji üretme gücüne ulaştı. Tesisin diğer alanlarında kurulum devam ediyor. Elektrik enerjisi üretmenin yanı sıra kompost gübre üretimi de tesis içerisinde hayata geçirilecek.

Belediye Başkanı Evren Dinçer'in şehre vizyon katacak projesi sayesinde Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında bulunan ve ömrünü tamamlamış eski tesisten kaynaklı oluşan kötü koku ve görüntü giderilmiş oldu. Ömrünü tamamlamış olan tesis kapatılarak rehabilite edilme çalışmaları da devam ediyor.