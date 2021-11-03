Başkan Dinçer: “Aksaray için gece gündüz çalışıyoruz”

Aksaray'da şehrin dört bir yanında alt ve üst yapı çalışmalarını sürdüren Aksaray Belediyesi, çalışmalarını akşam saatlerinde de sürdürüyor.

Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, saat mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını mesai saati dışında da yürütüyor. Şehrin en yoğun caddeleri arasında yer alan Atatürk Bulvarında, trafik yoğunluğunu göz önüne alarak çalışmaları akşam saatlerinde sürdüren belediye ekipleri, altyapısı tamamlanan caddede asfalt serimi gerçekleştirdi. Belediyenin vatandaşların en az şekilde etkilenmesi için akşam saatlerinde yaptığı özverili çalışmalar vatandaşlardan tam not aldı.

Yıl içerisinde şehir genelinde 150 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştiğinin altını çizen Belediye Başkanı Evren Dinçer, kış mevsimi öncesinde çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi. Başkan Dinçer, “Aksarayımız için gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yapılan çalışmalardan en az şekilde etkilenmesi için ekiplerimiz akşam saatlerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Böylelikle şehrin ana arterlerinden biri olan ve trafik yükünün yoğun olduğu Atatürk Bulvarında akşam mesaisi yaparak yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirme gayretindeyiz. Özverili bir şekilde çalışan ekibime ve göstermiş oldukları anlayıştan dolayı tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi.

Şehrin birçok noktasında Aksaray Belediyesinin başlattığı ve rekor düzeyde yapılan alt ve üst yapı seferberliği tamamlandığında şehrin çehresi değişecek ve Aksaray halkına uzun yıllar hizmet edecek.