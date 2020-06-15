İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Dinçer altyapı çalışmalarını inceledi

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, belediye ekiplerinin sürdürdüğü altyapı çalışmaları inceledi.


Aksaray Belediyesi, altyapı çalışmalarını tamamlandığı Küçük Bölcek Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesinde asfalt öncesi zemin hazırlığı çalışması başlattı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, yağmur suyu hattı döşenmesi ve asbest boru değişimi çalışmalarının tamamlandığı Küçük Bölcek Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi üzerinde altyapının tamamlanmasının ardından asfalt öncesi zemin hazırlığı çalışmasında belediye meclis üyeleriyle birlikte incelemelerde bulundu. Başkan Dinçer, “Çalışmalarımıza hızlı ve titiz bir şekilde devam ediyoruz. Sürekli sahada olarak çalışmaları yerinde inceliyoruz. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sağlamak için çalışıyoruz. Ekibime üstün gayretlerinden dolayı kolaylıklar dileyerek teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.