İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Dinçer: "Amacımız daha rahat ve akıcı bir trafik"

Aksaray Belediyesi, şehir trafiğinin en yoğun olduğu Piri Mehmet Paşa Kavşağında vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda araçların daha rahat ve kolay şekilde seyrini sağlamak amacıyla yol genişletme çalışması yapıyor.


Belediye ekipleri, Eski Sanayi Caddesi olarak bilinen Bediüzzaman Caddesinden Piri Mehmet Paşa Kavşağı sağa dönüş kısmında 50 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğinde yol genişletme çalışması yaparak trafiğin daha rahat ve seri bir şekilde akışını sağlayacak. Genişletme çalışmalarını tamamlayan ekipler, yeni yapılan alana sıcak asfalt atarak kullanıma hazır hale getirecek.


Belediye Başkanı Evren Dinçer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şehir trafiğini rahatlatmak için belediye olarak yeni çözüm yolları ürettiklerini ve bunu sahada başarıyla uyguladıklarını ifade ederek, “Vatandaşlarımızın ve araçların rahat seyredebilmeleri için yeni çalışmalar yapıyoruz. Şehrin birçok noktasında alt yapı ve sıcak asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle kış gelmeden planladığımız yerlerin alt ve üst yapılarını bitirip vatandaşımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Halkımızın ve sürücülerimizin trafikte seyrini kolaylaştırmak adına şehir içinde aksaklığa sebep olmadan altın değerinde dokunuşlar yapıyoruz. Amacımız daha rahat ve akıcı bir trafik” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.