Başkan Dinçer: “Atıklarımızı sıfırlayarak doğayı hep birlikte koruyalım”

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Belediyesi Toplama ve Ayırma Tesisi aracılığı ile geri dönüşümü mümkün olan atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması için ‘Çevre Kart' projesini başlattıklarını belirterek, “atıklarımızı sıfırlayarak doğayı hep birlikte koruyalım” dedi.

Sıfır atık yönetimini en başarılı uygulayan belediyeler arasında yer alan Aksaray Belediyesi, geri dönüşümü mümkün atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması için başlattığı atık ayrıştırma politikasına Çevre Kart Projesini de ekliyor. 15 Temmuz Milli İrade Meydanında konuşlandırılan Aksaray Belediyesine ait Mobil Atık Kazanç aracında görevli personeller, proje hakkında vatandaşları bilgilendirmeye başladı. Aksaray Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen projede geri dönüşebilen atıkları alışveriş için paraya dönüştüren ‘Çevre Kart' projesinin detayları vatandaşlara aktarılıyor.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, sıfır atık yönetimi uygulamaları arasında yer alan atık kazanç projesi ile gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmanın amaçlandığını kaydetti. Projenin sadece atıkların bertaraf edilmesine imkan sağlamadığını sözlerine ekleyen Belediye Başkanı Dinçer, “Bu projeyi çok yönlü değerlendirmek gerekiyor. Öncelikli hedefimiz çevre ve doğanın korunması ve geleceğe temiz bir dünya bırakmak. Özellikle çevreye bırakılan geri dönüşümü mümkün atıkların kontrollü bir şekilde toplanarak bertaraf edilmesi ve ekonomiye kazandırılması projemizin başka bir boyutu. ‘Çevre Kart' projesiyle atıklarımızı sıfırlayarak doğayı hep birlikte koruyalım diyoruz. Halkımızın bu projeye dahil olmasını arzu ediyoruz” dedi.

Çevre Kart Projesi nasıl işletilecek?

Projeye katılmak isteyen bireylere manyetik özellikli kartlar dağıtılacak. Mobil atık merkezine getiren atıklar görevliler tarafından tartılacak. Atık türüne göre belirlenen miktarda TL puanı karta yüklenecek. Yüklenen bilgi ayrıca kişinin bildirim yapılmasını istediği cep telefonuna SMS ile iletilecek. Kartlarda biriken TL puanlar Aksaray genelinde anlaşmalı market, restoran işletmelerinde kullanılabilecek. TL puanına dönüşebilen atıklar ise kağıt, karton, naylon, pet şişe gibi diğer plastik ürünler ve metaller ayrışmış bir şekilde teslim alınacak.