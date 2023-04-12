Başkan Dinçer: “Bedriye Medresesi yenilenen yüzüyle açılışa hazırlanıyor”

Başkan Evren Dinçer, “Bedriye Medresesi yenilenen yüzüyle açılışa hazırlanıyor” dedi.

Aksaray'da Bedriye Medresesine ait ana binanın iç kısımlarında bulunan duvarlar Aksaray Belediyesi ekiplerince güçlendirildi. Güçlendirme ve yenileme çalışmaları yapılırken aslına uygun yapı malzemeleri kullanıldı. Ömrünü tamamlamış ve deforme olmuş çatı kısmı ise tamamen yenilendi. Medresede çevre düzenlemesi ve zemin iyileştirmesi yapıldı. Medrese'nin ana binayla bütünlüğünün sağlaması için bahçe duvarı aslına uygun olarak restoresi tamamlandı. İyileştirme ve restorasyon çalışmaları tamamlanan medresenin iç tefrişat çalışmalarına devam ediliyor. Aksaray'da tarihi yapıları koruma altına alan Belediye Başkanı Evren Dinçer'in Kalanlar Köprüsü, Kılıçarslan Türbe ve Köşkü, Melik Mahmut Gazi Hangahı, II. Kılıçlarsan Hamamı, Pir Ali Sultan, Hashas Baba ve Hamza Baba Türbelerinden sonra Bedriye Medresesi'nde başlattığı restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Kültürel mirasları gelecek nesillere aktarılması amacıyla Selçuklu mimarisinin örneklerinden biri olan Bedriye Medresesi'nde başlatılan restore çalışmalarıyla medreseyi gün yüzüne çıkartan Belediye Başkanı Dinçer, Bedriye Medresesi'nin geçmiş tarihe tanıklık etmiş Aksaray'ın en önemli değerlerinden birisi olduğunu söyledi. Anadolu Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde inşa edildiği tahmin edilen Bedriye Medresesi'nin Selçuklu ve Osmanlı Döneminde medrese olarak kullandığını aktaran Başkan Dinçer, Bedriye Medresesi'nin Osmanlı'nın son dönemi ile erken Cumhuriyet Dönemi'nde fetvahane olarak hizmet verdiğini söyledi. Bedriye Medresesi'nde restore çalışmalarının sona yaklaşıldığını ifade eden Başkan Dinçer, aslına uygun olarak restore edilen Bedriye Medresesi'nin herkesin keyifli vakit geçireceği ve öğrencilerin ders çalışabilecekleri bir alana dönüştüreceklerini kaydetti.