Başkan Dinçer: “Cuma semt pazarımızı da baştan aşağı yeniliyoruz”

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer insan odaklı projelerin hayata geçirilmesi için yenilikçi birçok proje ortaya koydu. Başkan Dinçer'in projeleri kapsamında yer alan pazar yerlerinin yenilenmesi ve pazar alanlarının sayılarının artırılması adına ilk olarak Cumhuriyet ve Yunus Emre Mahallelerinin kesişme noktasına kapalı semt pazarı ve çok amaçlı sosyal tesis yapımı ile başlanıldı. Pazar esnafı ve vatandaşların isteği üzerine Taşpazar Mahallesinde perşembe pazarı olarak adlandırılan pazar alanı Hacılar Harmanı ve Selçuklu Mahallelerinin kesişme noktasında yeni yerinde hizmete girdi. Yeni Pazar alanlarının yanı sıra yıpranmış ve kullanışsız hale gelmiş pazar alanlarını modernize etmek amacı ile Kurtuluş semt pazarı alt yapıdan üst yapıya tüm alanları yenilendi. Mevcut pazar alanlarının yenilenmesi kapsamında Kurtuluş semt pazarının ardından Şifahane Mahallesi, Mithat Gürsoy ilkokulu karşısında bulunan Cuma pazarının da baştan aşağı yenilenmesi için çalışmalara başlanılıyor. Cuma semt pazarı uzun yıllar boyunca kullanıldığı için kapalı alanlar deforme olmuş pazar esnafı ve vatandaşların alışveriş yapmalarını zorlaşmıştı. Ayrıca pazar alanındaki alt yapı eksiklikleri ve zeminin ömrünü tamamlaması ile Pazar alanının yenilenmesi bir gereklik haline geldi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, vatandaşlardan ve pazar esnafından pazar alanının yenilenmesi talebine kayıtsız kalmadı. Başkan Dinçer, pazar alanının alt yapı eksikliklerinin giderilmesi, zemin betonunun yenilenmesi ve çelik çatı kaplama ile pazar alanının daha kullanışlı daha nezih daha sağlıklı bir alan olması için çalışma başlatılması talimatını verdi. Pazar alanının kullanışlı hale gelmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında deforme olmuş çatıları sökülerek alt yapı eksiklikleri giderilecek. Alt yapısının tamamlanması ile birlikte zemin iyileştirme ve betonlama çalışmaları ile birlikte çatı kaplamaları yapılacak. Cuma semt pazarı yenilenmesi ile birlikte toplamda 3 bin 300 metrekarelik kapalı alanda hizmete sunulacak. Cuma pazar alanında yapılacak yeni çelik çatı konstrüksiyonları, ilerleyen süreçte güneş enerji santrali kurulabilecek biçimde projelendirildi. Cuma semt pazarının yenilenmesinin ardından Şifahane, Şamlı, Hassas, Nakkaş ve Zafer Mahallesinde ikamet eden vatandaşlar iklim şartlarından etkilenmeden faydalanabilecek.