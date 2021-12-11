Başkan Dinçer: “Fatih Parkımızı baştan aşağı yeniledik”

Belediye Başkanı Evren Dinçer, Fatih Parkını baştan aşağı yenilediklerini, tüm parklarda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Uzun yıllardır Fatih Mahallesi sakinlerine hizmet veren parkın birçok alanının deforme olması ve vatandaşların parkın yenilenmesini talep etmeleri üzerine Belediye Başkanı Evren Dinçer harekete geçti. 18 bin metrekarelik alanda bulunan parkta baştan aşağı yenileme çalışması başlatıldı. Fatih Parkı içerisinde yıpranmış ve kullanım ömrünü tamamlamış alanlar temizlenerek yeni bir projelendirme çalışması yapıldı. Saha çalışmalarının başladığı ve hızla ilerlediği Fatih Parkının 11 bin metrekaresi yeşil olan olarak belirlendi. Şehir genelindeki birçok parkta olduğu gibi Fatih Parkında da gençlerin ve yetişkinlerin sportif etkinlikler yapılabilmesi için basketbol sahası, futbol sahası, egzersiz alanı ve bin yüz metre yürüyüş alanı bulunuyor. Her yaş grubundan vatandaşa hitap edebilecek şekilde dizayn edilen parkta çocuklar için oyun alanı olacak. Vatandaşların aileleri ile birlikte dinlenebilmeleri için ise 14 adet kamelya ve 95 metrekare genişliğinde büfe yer alıyor.

Şehir genelindeki tüm parklarda ve Fatih Parkında yapılan yenileme çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, mahalle aralarındaki parkların bakım ve onarımının belirli periyotlarda yapıldığını ifade etti. Başkan Dinçer, kent genelinde ömrünü tamamlanmış ve yıpranmış parklarda ise baştan aşağı yenileme yaptıklarını söyledi. Dinçer, Fatih Mahallesinde bulunan Fatih Parkının da tüm alanlarında yenileme çalışması yapıldığını belirterek kısa zaman içerisinde hizmete açılacağını kaydetti.