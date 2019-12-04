Başkan Dinçer, halk gününde vatandaşları dinledi

Aksaray Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen halk günü toplantısında başkan yardımcıları ve birim müdürleri hazır bulundu. Halk günü toplantısında vatandaşlarla tek tek görüşen Başkan Dinçer, kendisine iletilen talep, öneri ve istekler noktasında destek isteyen vatandaşlara yardımcı olunması konusunda birim müdürlerine talimatlar verdi.

Halk günü toplantısına yoğun bir katılım olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Halk günü buluşmaları kapsamında vatandaşlarımızla bir araya geldik. Birlikte çay içip önerilerini ve taleplerini dinledik. Vatandaşlarımızın sesine her zaman kulak veriyoruz. Onlardan gelen talep ve önerileri başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle birlikte anında çözüm önerileri sunuyoruz. Nereye nasıl bir Belediye hizmeti gerekiyorsa buna bu tür buluşmalarda vatandaşlarımızla birlikte karar veriyoruz. Bizlere iletiyorlar biz de belediyemizin imkânları dâhilinde vatandaşlarımızdan gelen talepleri yerine getiriyoruz. Halk günü toplantıları ve vatandaşlarımızda yaptığımız diğer toplantılarda vatandaşlara dokunmak bize enerji veriyor. Yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerimizde heyecan oluşturuyor” dedi.

Öte yandan, halk günü buluşmalarına katılarak Başkan Dinçer'le yüz yüze görüşen vatandaşlar, karşılaştıkları ilgi ve belediyenin çözüm odaklı yaklaşımından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımız sağ olsun sorunlarımızı çözüme kavuşturma noktasında elinden geleni yapıyor. Şehrimize dair beklentilerimizi soruyor, görüşlerimizi alıyor. Zaten sokakta, çarşıda her yerde bizimle iç içe, yanımızda olduğunu hissettiriyor. Belediye Başkanımızın biz vatandaşlara gösterdiği ilgiye çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.