Başkan Dinçer: “Halkımızın sağlığı her şeyden önemlidir”

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte çöp konteynerlerinde oluşabilecek kötü kokuları önlemek ve halk sağlığını tehdit edebilecek virüs ve bakterilerin önüne geçmek için çöp konteynerleri bol köpüklü su ile yıkanarak dezenfekte ediyor. Aksaray Belediyesi ekipleri, şehir genelindeki 48 mahallede bulunan yer altı ve yer üstü çöp konteynerlerini belirli periyotlarda yıkayarak hijyenik bir görünüm kazandırıyor.

Aksaray Belediyesi temizlik işleri ekipleri hijyen çalışmaları kapsamında geçtiğimiz günlerde Şeyh Hamit, Coğlaki, Yavuz Sultan Selim, Selçuklu, Kurtuluş, Hacılar Harmanı, Laleli, Fatih, Taşpazar, Paşacık, Meydan Çerdiğin, Ereğlikapı, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Mahallelerinde bulunan çöp konteynerlerine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Evren Dinçer, her zaman vatandaşın sağlığını düşündüklerini söyleyerek, “Şehrimizde bulunan yer altı ve yer üstü konteynerlerini temizleyerek dezenfekte ediyoruz. Sadece konteynerler değil çöp kutuları ve atıktan kaynaklanan kirli noktaları da temizliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışma ile halk sağlığını tehdit eden virüs ve bakteri oluşumunu önlemiş oluyoruz” dedi.