Başkan Dinçer: “Hizmetlerle dolu 4 yılı geride bıraktık”

yılında Aksaray Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeleri değerlendirdi. Başkan Dinçer, hizmetlerle dolu 4 yılı geride bıraktıklarını ifade etti.

Geçtiğimiz yıllarda yapımına başlanarak tamamlanan projelerden bahseden Başkan Dinçer, göreve geldiği günden bugüne altyapı ve asfalt çalışmalarını değerlendirdi. Başkan Dinçer altyapı ve asfalt çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Şehrimizin yoğun olarak kullanılan Makas Kavşağı ve Atatürk Bulvarı'nın alt yapısını ve sıcak asfaltını yeniledikten sonra birtakım düzenlemeler yaptık. Bulvarlarımızda bazı noktalarda refüjleri daraltarak yolu genişlettik. Ulaşımı kolaylaştırmak adına yan çıkışlar ve kavşak noktaları yaptık. Bu çalışmamız vatandaşlarımız tarafından takdir ile karşılandı” dedi. 4 yıllık görev süreci içerisinde tamamladıkları yapısal projeleri tek tek sıralayan Başkan Dinçer, “Sevgi evleri, mahalle ve kitap konakları, millet bahçeleri, katı atık depolama ve bertaraf tesisi, TAT merkezi, Nakkaş Kadın Aktivite Merkezi ve Aratol Taziye Evini tamamladık. Yapımına başladığımız ve önümüzde yıl içerisinde tamamlayarak hizmete alacağımız diğer projelerimiz ise yeni şehir kabristanı, Selçuklu Külliyesi, engelsiz yaşam merkezi, yeni belediye binası, şehitlik müzesi ve Hamidiye Mahallesi kentsel dönüşüm projesidir. El ele, gönül gönüle şehrimize daha nice projeleri kazandıracağız” diye konuştu.

Tarihi yapıların gelecek nesillere ulaştırılması için yapılan restorasyon çalışmalarını da değerlendiren Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Hamza Baba Türbesi, Hashas Baba Türbesi, Melik Mahmut Gazi Hangahı, II. Kılıçaslan Türbesi ve Köşkü, Kalanlar Köprüsü ve Bedriye Medresesi'ni de aslına uygun olarak restore ettik. Pir Ali Sultan Türbesi'nde ise çalışmalarımız devam ediyor” dedi. Son yıllarda yapılan başlıca sosyal ve kültürel etkinlikleri değerlendiren Dinçer, bisiklet, bilim, çocuk gibi birçok festival ile toplu sünnet şöleni, gurbetçi buluşmaları, şehir gezileri, tiyatro etkinlikleri, konserler, eğitici seminerler ve kurslarla vatandaşlara eğitici ve eğlenceli bir yıl geçirme imkanı sunduklarını söyledi.