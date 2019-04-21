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Başkan Dinçer, ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

Aksaray Belediyesi, Nisan ayı olağan meclis toplantısını yeni Başkan Evren Dinçer ve yeni belediye meclis üyeleri ile gerçekleştirdi.


Belediye Başkanlığı görevini devraldıktan sonra ilk belediye meclis toplantısına başkanlık yapan Başkan Evren Dinçer, yeni başkanlık döneminin ve belediye meclis üyelerinin Aksaray'a hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Başkan Dinçer, “Ben tüm siyasi parti gruplarına belediye başkanlığımız döneminin iyi ve hayırlı hizmetlerle sonuçlanmasını temenni ediyorum. Verimli, güzel, başarılı bir çalışma dönemi geçirmeyi ümit ediyorum. Bundan sonraki süreçte beraber çalışıp beraber istişarelerde bulanarak doğru olanı bulmaya çalışacağız. İlk Meclis toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda 21 madde görüşüldü. Dilek ve temenniler bölümünde ise mecliste alınan kararların Aksaray'a hayırlı uğurlu olması temenni edildi.

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