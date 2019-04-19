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Başkan Dinçer ilk nikahını kıydı

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer göreve geldikten sonra ilk nikahını kıydı.


Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aysun ve Adem Çolak çiftinin kızları Beyza ile Naziker ve Veyis Üstünsoy çiftinin oğulları Ferdi'nin nikah törenine katıldı. Başkan Dinçer, kıydığı ilk nikah olduğunu belirterek, “Nikahları inşallah hayırlara vesile olur. Huzurlu mutlu ömür diliyorum. Evlilik müessesine attıkları ilk adım. Bundan sonra kendilerini uzun bir hayat bekliyor. Kendileri tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.


Başkan Dineçr, nikah sonrası evlilik cüzdanını Gelin Beyza hanıma verdi.

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