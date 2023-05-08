Başkan Dinçer, kentsel dönüşümündeki en son binayı kendisi yıktı

Aksaray'da 18 Ağustos 2021 yılında Aksaray Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşümde Hamidiye Mahallesindeki son bina Belediye Başkanı Evren Dinçer tarafından yıkıldı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in girişimleri ile Hamidiye Mahallesinde 18 Ağustos 2021 tarihinde başlatılan Aksaray'ın en geniş ilk kentsel dönüşüm projesinde son bina yıkıldı. Şehrin en eski yerleşim birimlerinden biri olan Hamidiye Mahallesinin kentsel dönüşüm çerçevesinde 80 adet bina ve 624 adet yapının yıkımı yapıldı.

Kentsel dönüşüm projesi ile ilgili açıklamada bulunan Aksaray Belediye başkanı Evren Dinçer, “Bugün Aksarayımız'da önemli bir gün 2021 yılı 18 Ağustosunda başladığımız ilk binanasın yıkımıyla kentsel dönüşüm projemizin bugün son binasını yıkma programındayız sizlerle beraber, yaklaşık 80'tane binanın yıkımını gerçekleştirmiş bulunacağız ve yıkımla ilgili sürecimizi tamamlamış olacağız. Allah nasip ederse bu yıkılan alanımızla ilgili kentsel dönüşüm ihalemizi de 09 Haziran 2023 tarihi itibariyle de gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 500 iş günü içerisinde projenin tamamlanarak Aksaraylı hemşerilerimize sunulmasını amaçlıyoruz ve planlıyoruz" dedi. Alan hakkında da bilgi veren Aksaray Belediye başkanı Dr. Evren Dinçer, "Alanımız 22,5 Hektar alan içerisinde 80 tane bina 624 tane bağımsız bölüm vardı. Proje tamamlandığında toplam 574 tane bağımsız bölüm olacak. Tabi içerisinde sosyal dolantı alanlar ve Aksaray merkezimizin en önemli ihtiyaçlarından birisi olan otopark ihtiyacını da burada karşılamış olacağız. İki kattan oluşacak zeminde de otoparkımızda toplamda 650 araçlık yer bulunacak. Merkezimizde bir canlanma şehrimizin kalbinde bir canlanma gerçekleşecek. Yeni açılan caddelerle hem trafiği rahatlatmış olacağız hem bölgemizin sosyal dokusunu değiştirmiş olacağız ve Aksaraylılarımıza böyle nezih bir ortamda yaşama, ticaret yapma hayat sürdürme fırsatı şansı vermiş olacağız. Katkı ve desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımıza, Çevre Değişiklik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve tüm yetkililere buradan bu vesile ile tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer konuşmasının ardından kepçeye binerek son binanın yıkımını gerçekleştirdi.