Başkan Dinçer mahalle sakinlerini dinledi

Aksaray Belediyesi'nin başlattığı mahalle meclis buluşması Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde gerçekleşti. Abdulhamid Fen Lisesi bahçesinde organize edilen buluşmaya Belediye Başkanı Evren Dinçer ile beraber mahalle muhtarı, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve halk katıldı. Başkan Dinçer toplantı yapılan okula Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG ile gelirken, yerli otomobil vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Başka Dinçer, toplantı öncesinde Aksaray Belediyesi olarak şehir genelinde devam eden projelerle birlikte altyapı ve üstyapıda yapılan çalışmalar hakkında kısa kısa bilgiler verdi. Vatandaşlar, istek ve taleplerini doğrudan Başkan Dinçer'e iletirken, Başkan Dinçer istek ve taleplerini not alarak kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Mahallelinin isteklerinin çözümü için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

Başkan Dinçer, “Bizler sizlerden aldığımız güçle çalışıyoruz, en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz. Muhtarımız yanımızda. Muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Mahallemizde yapılması gerekenleri bizlere kendisi zaten iletiyor. Plan ve program dahilinde her çalışmamızı sizlerle birlikte şekillendirerek hayata geçireceğiz. Bugün bizler değil sizler konuşacaksınız ve biz dinleyeceğiz. İstekler sizden, yapmak bizden” dedi.

Yaşlısından gencine kadar her kesimi dinleyen Başkan Dinçer, mahalle genelinde acil çözülmesi gereken konuların çözüme kavuşacağını bildirdi. Mehmet Akif Ersoy Mahalle Muhtarı Oktay Çalışkan, mahalle sakinleri adına söz alarak Başkan Dinçer'e teşekkür etti.