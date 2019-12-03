Başkan Dinçer Piri Mehmet Paşa Çarşısında esnafları ziyaret etti

Onların görüş ve fikirlerini önemsiyoruz” dedi.

Projeleri masa başında takip etmeyen bir anlayışa sahip olan Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, hem esnafları ve vatandaşları ziyaret ediyor. Hem de yapılacak olan projeleri yerinde inceleyerek esnafların ve vatandaşların görüşlerine önem veriyor. Piri Mehmet Paşa Çarşısında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, çarşı esnaflarıyla karşılıklı istişarede bulunup hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Başkan Dinçer, çarşı içerisinde bulunan Aksaray Belediyesi Şehit ve Gazi Aileleri Koordinasyon Merkezini de ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, esnaf ziyaretlerini sürdüreceğini belirterek, “Biz esnaflarımızın görüş ve düşünlerini almak için ziyaret ediyor, hayata geçireceğimiz projelerimizle ile ilgili onlarla fikir alış verişinde bulunuyoruz. Esnaflarımız ve vatandaşlarımız ziyaretimizden memnuniyet duyuyorlar ve bizleri güler yüzle karşılıyor. Bu tablo bizleri mutlu ediyor. Esnaf ve vatandaşlarımızın görüşlerini her zaman önemsiyoruz. Ziyaretlerimizi bu doğrultuda sürdüreceğiz” dedi.

Piri Mehmet Paşa Çarşısı esnafları kendilerini ziyaret eden Belediye Başkanı Evren Dinçer'e teşekkür ettiler.