Başkan Dinçer: “Projelerimiz şehrimize vizyon katıyor”

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer projeler arasında yer alan ve şehrin manevi değerlerinin ortaya çıkaracak olan Bedir Muhtar Kabristanlığı yanında yapımına devam edilen Cami ve Külliye projesini yerinde inceledi. Geçtiğimiz yıl yapımına başlanılan projenin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. İnşaat çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı projede gelinen son aşamayı Belediye Başkanı Evren Dinçer inceledi. İnşaat çalışmalarını yürüten ekiplerden proje hakkında gelinen son nokta hakkında bilgi alan Başkan Dinçer, Bedir Muhtar Cami ve Külliye Projesinin bu bölgeye vizyon katacağını vurguladı. Başkan Dinçer, toplam 4 bin metrekare üzerinde hayata geçirilen projede müştemilat ve kaba inşaat aşamasının geçilerek çatı kaplama aşamasına gelindiğinin bilgisini vererek, modern mimari yapısı ile yeni bir tarihi yapının şehre kazandırıldığının altını çizdi.