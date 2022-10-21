Başkan Dinçer: "Şehir girişimizi Aksaray'a yakışır hale getirdik"

Şehrin uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından makas kavşağında yapılan çalışmayı değerlendiren Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Şehir girişimizi Aksaray'a yakışır hale getirdik” dedi.

Yapılan yeni trafik düzenlemesiyle artık sürücüler makas kavşağından şehir istikametine daha kolay, konforlu ve güvenli seyir edebilecekler. Daha önce yapılan Aksaray Belediyesi, ulaştırma ve altyapı bakanlığı ile karayolları bölge müdürlüğünün koordinesinde yapılan akıllı sinyalizasyon çalışması, kavşak ışıklandırılmaları ve peyzaj çalışmaları hem kullanışlılığı hem de görsel açıdan çok beğenilmişti. Projenin devamında makas kavşağından şehir merkezi istikametine doğru yapılan yeni trafik düzenlemesi ise hem kullanışlılığı hem de görsel açıdan takdir topladı.

Şehrin her geçen gün artan araç sayısı da göz önünde bulundurularak yapılan yeni düzenlemeyi değerlendiren Başkan Dinçer, “Şehrimiz göç alan ve her geçen gün büyüyen bir şehir bu bağlamda hem bugüne hem de ileriki yılları hizmet edecek bir çalışma gerçekleştirdik. Çalışmalarımız esnasında anlayış gösteren hemşerilerimize teşekkür ediyorum şehrimize hayırlı olsun" dedi.