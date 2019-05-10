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Başkan Dinçer, Şehit Önder Güzel'in annesinin Anneler Günü'nü kutladı

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaraylı Şehit Önder Güzel’in annesi Gülşen Güzel’i evinde ziyaret ederek, Anneler Günü’nü kutladı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaraylı Şehit Önder Güzel'in annesi Gülşen Güzel'i evinde ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.


Başkan Dinçer, şehit Önder Güzel'in annesi Gülşen Güzel'e Türk Bayraklı pano ve çiçek takdim etti. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü kutlayan Başkan Evren Dinçer, “15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan kahramanımız Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Şehit Önder Güzel'in muhterem annesini ziyaret ettik. Başta aziz vatana en kıymetli varlıklarını feda eden şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin, anneler günü bu vesileyle kutlu olsun” dedi.

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