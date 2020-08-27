Başkan Dinçer: “Şehrimize vizyon katacak projeler kazandırıyoruz”

Aksaray Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde kültür ve sosyal hayata katkı sunacak geniş bir yelpazede yenilikçi projeler geliştiriyor. Aksaray Belediyesinin vatandaşların beklenti, istek ve talepleri doğrultusunda proje geliştirdiğini belirten Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Hayata geçirdiğimiz projelerimizde özellikle vatandaşlarımızın isteğini göz önünde bulunduruyoruz. Bu anlayışla yola çıkarak yerleşim yerinin gereklerini tespit edip projemizi uygulamaya başlıyoruz. Sunduğumuz her hizmette halkımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için gayret ediyoruz” dedi.

Belediyeciliğin yol ve kaldırım yapmanın yanında şehrin alt ve üst yapısıyla ilgili olarak temizlik, imar, eğitim, ulaşım, kültür ve sanatla ilgili alanlarında hizmet vermekle yükümlü olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Dinçer, “Belediyemiz her alanda şehir halkına hizmet ediyor. Şehrimizde alt yapı ile birlikte çok yönlü hizmet sunuyoruz. Birçok projemiz halen devam ediyor. Göreve geldiğimizde TOKİ Mahallesinde bulunan Necmiye Sultan Kadın Aktive Merkezini hızla tamamlayarak hizmete açtık. Hanım kardeşlerimiz, aktivite merkezlerini çok beğendiler. Bizden bu merkezden yapmamızı istediler. Bizde Hasas-Nakkaş Mahallemize Aktive Merkezinin inşasına başladık. Ayrıca Mahallerimizde eksik kalan Muhtar evlerini tamamlamaya başladık. Vatandaşlarımızın sağlıklı içme suyuna kavuşması için yer altında bulunan ve işlevini yitirmiş asbest borularını devre dışı bırakarak yerine daha sağlıklı içme suyu hatları inşa ettik. Asbest boru değişimi halen sürüyor. Seçimden önce vatandaşlarımıza Mahalle Konaklarının yapımı için söz vermiştik. Şimdi Yeni Mahallemiz ve Hamide-Alaca Mahallemize Mahalle Konağı ve Sosyal Tesis inşa ediyoruz. Yine şehrimize kalıcı bir eser bırakmak için Bedir Muhtar Mahallemize Bedir Muhtar Külliyesi inşa edeceğiz. İnsanımızın kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için hem de öğrenci kardeşlerimiz faydalanabileceği Kitap Konakları projemizi hayata geçiriyoruz. Fatih Mahallesinde başlattığımız Millet Kıraathanemiz projemiz bitme aşamasına geldi. Pandemi salgınının sona ermesinin hemen ardından en kısa sürede açılışı yapacağız” şeklinde konuştu.