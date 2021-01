Başkan Dinçer: “Şehrimizi asbest borulardan arındırıyoruz”

Aksaray'da asbestli borularının değişiminde bugüne kadar şehir genelinde 45 kilometrelik içme suyu hattı yenilenirken, hedefin 108 kilometreye ulaşmak olduğu belirtildi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, göreve geldiği günden itibaren vatandaşların daha sağlıklı içme suyuna kavuşturmak için başlattığı asbest boru değişiminin mevsim şatlarına bağlı olarak içinde bulunulan ayda da devam ettiğini söyledi. Başkan Dinçer'in “Şehrimizi asbest borulardan kurtarıyoruz” diyerek başlattığı asbest boru değişiminde bu güne kadar 45 kilometrelik içme suyu hattı yenilendi. Şehir merkezinde ömrünü tamamlamış ve sağlıklı koşullarda su nakillerin yapılamadığı hatlara yeni nesil polietilen boruların değişimi sürüyor. Geçtiğimiz yıl birçok mahallenin içme suyu altyapısının yenilendiğini belirten Başkan Dinçer, “Hayata geçirdiğimiz ve vaat ettiğimiz her projede; vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layıktır düşüncesiyle hareket ediyoruz. Yaklaşık 21 ay önce göreve başlar başlamaz içme suyu hatlarında yer alan asbestli boruları polietilen boruları ile değiştirmeye başladık. Bu değişim kış mevsimde de iklim şartları elverdiği süre içinde de sürdürüyoruz. Bugüne kadar 45 kilometrelik içme suyu hattını yeniledik. Hedefimiz şehir merkezinde 108 kilometreye ulaşmak. Bunun için her yıl belirlenen program doğrultusunda çalışarak halkımızı daha sağlıklı içme suyuna kavuşturuyoruz” dedi.