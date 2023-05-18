Başkan Dinçer: “Şehrimizin değerlerini gelecek kuşağa aktarıyoruz”

Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer, şehir genelinde tarihi yapılarda yürütülen çalışmalara ara verilmeden devem edildiğini belirterek, "Şehrimizin değerlerini gelecek kuşağa aktarıyoruz" dedi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, şehrin tarihi geçmişinde önemli bir yere sahip olan tarihi mekanları tekrar gün yüzüne çıkartmak için önemli projeler yürütüyor. Daha önce tarihi Kalanlar Köprüsü, II. Kılıçarslan Türbe ve Köşkünü, Bedriye Medresesi, Melik Mahmut Gazi Hangahı, Tarihi Hamam, Hamza Baba ve Hasas Baba türbelerinde yenileme çalışması tamamlayan Aksaray Belediyesi, şimdide Pir Ali Sultan Türbesinin yanında Şeyh Hamit Mahallesinde bulunan Terlemez Baba türbesini restore etmek için kolları sıvadı.

Belediye Başkanı Evren Dinçer'in ecdat yadigarı eserlerde başlatılan restorasyon çalışmalarıyla birçok tarihi yapı eski ihtişamına kavuştuğunu belirterek, “Şehrimizin birçok noktasındaki tarihi yapılarda restorasyon çalışması gerçekleştiriyoruz. Restorasyon çalışmalarımızla ecdat yadigarı eserlerimizi koruyor, önemli zatların manevi iklimini gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Son olarak Şeyh Hamit Mahallesinde bulunan Terlemez Baba türbesinin restore edilmesi için gerekli çalışmalara başladık” dedi.