Başkan Dinçer sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi

Aksaray Belediyesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Genç Osman Parkı yakınlarındaki deforme olmuş yollara sıcak asfalt serimi öncesinde zemin iyileştirme çalışmaları başlattı. Sabahın erken saatlerinde başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Evren Dinçer, işçileri ziyaret ederek kolaylıklar diledi. Genç Osman Parkı yakınlarındaki yolun vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanıldığını belirten Başkan Dinçer, vatandaşlara güvenli, kaliteli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunmak adına şehrin her noktasındaki deforme olmuş yollarda sıcak asfalt serim çalışmasının yapıldığını kaydetti. Cumhuriyet Mahallesinin yanı sıra Kurtuluş Mahallesi kanal boyunda da sıcak asfalt serim çalışmalarının yapıldığını aktaran Dinçer, Aksaray Belediyesi tarafından yapılan yolların kullanım süresini uzatmak adına asfalt serim çalışmaları öncesinde bölgenin tüm alt yapı eksikliklerinin giderildiğini ve ardından uygun bir zemin hazırlandıktan sonra sıcak asfalt seriminin gerçekleştirdikleri bilgisini verdi.