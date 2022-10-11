Başkan Dinçer: “Sıcak asfalt seriminde hedefimize yaklaştık”

Aksaray'da vatandaşlara kaliteli ve konforlu ulaşım imkanı sunmak için yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam eden Aksaray Belediyesi Nakkaş Mahallesinde bulunan 38. Caddede sıcak asfalt serimi yaptı. Başkan Dinçer, sıcak asfalt seriminde hedefe yaklaştıklarını söyledi.

Aksaray'da başta ana arterleri olmak üzere tüm cadde ve sokaklarını sıcak asfaltla donatan Belediye Başkanı Evren Dinçer, Nakkaş Mahallesinde bulunan 38. Caddede alt yapı eksikliklerinin giderilmesi ve bozulan yolların yenilenmesi talimatını verdi. Harekete geçen ekipler Nakkaş Mahallesinde Aksaray Belediyesine bağlı Kadın Aktivite Merkezi ve Kitap Konağı arasındaki cadde baştan aşağı yenilendi. Caddede uzun yıllar kesinti ve sorun yaşanmaması adına ilk olarak alt yapısı değiştirildi. Kanalizasyon hatlarından, yağmur suyu şebeke hatlarına, içme suyu şebeke hattından ızgaralarına kadar tüm konular birlikte ele alındı. Alt yapısı tamamlanan 38. caddede sıcak asfalt serim çalışmaları başladı. 2022 yılı sıcak asfalt serim sezonunda yaklaşık 180 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştiren belediye ekipleri Nakkaş Mahallesindeki bu yol için 2 Bin 500 ton sıcak asfalt serimi yaptı.

Şehrin tüm noktalarında asfaltlanmadık yol kalmayacağını belirten Başkan Dinçer, 2022 yılında kullanmayı planladıkları 250 bin ton sıcak asfalt serim hedefine yaklaştıklarını belirtti. Başkan Dinçer şehri tüm alanlarla güzelleştirmek ve modern kent kimliğine büründürmek için çalışmalarının devam ettiğine vurgu yaptı.