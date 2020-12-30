Başkan Dinçer: “Somuncu Baba'nın kültürünü yaşatıyoruz”

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Somuncu Baba Külliyesindeki esnaflarla bir araya gelerek, “Somuncu Baba'nın kültürünü yaşatıyoruz” dedi.

Esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Belediye Başkanı Evren Dinçer, bu kez Somuncu Baba Külliyesi ve çevresindeki esnafları ziyaret etti. Ziyarette esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Dinçer, sohbet ettiği esnaflarla görüş alışverişinde bulundu. Başkan Dinçer, külliye içerisinde bulunan belediye ait Somuncu Baba Fırınını da ziyaret etti. Somuncu Baba Fırınında ekmek, tam buğday ekmeği, pide, tahinli ve somuncu baba adıyla özdeşleşen farklı karışımdan elde edilen somun ekmek üretildiğini belirten Başkan Dinçer, “Fırınımızda Anadolu'muzun manevi önderlerinden Şeyh Hamid-i Veli'nin kültürünü yaşatıyoruz. O dönemin benzer ebadında somun ekmeklerini fırınımızda üretiyoruz” dedi.

Şeyh Hamid-i Veli'nin pişirdiği ekmekleri işçilere ve halka ikram ettiği için halk arasında “Somuncu Baba” olarak bilindiğini hatırlatan Başkan Dinçer, “Mısır unu, bal ve zeytinyağı karışımıyla ürettiğimiz somun ekmeklerine büyük talep var. Külliyeyi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerimiz somun ekmeklerine rağbet gösteriyorlar. Ekmeğimiz katkısız olduğu için uzun süre bayatlamıyor. Burada yaptığımız ekmekle hem vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz hem de Somuncu Babamızın geleneğini yaşatıyoruz” diye konuştu.

Başkan Dinçer, somuncu baba fırınında her gün belli sayıda ekmek üretildiğini ve ekmeklerin kısa süre içinde tükendiğini bildirdi.