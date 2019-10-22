Başkan Dinçer: “Vatandaşlarımızın hayır duasını almak ise her şeye bedel''

Şehir merkezinde yaşayan yaşlı, engelli ya da ihtiyaç sahibi olan kişiler Aksaray Belediyesi ekiplerince evlerinde ziyaret ediliyor. Aksaray'da İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 90 ailenin evlerine düzenli olarak 15 günde bir gidiyor. Evlerde başta ev içi temizlik olmak üzere, halı yıkama, cam silme, toz alma, mutfak temizliği gibi detaylı ev temizliği yapıyor. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı asıl amaç edinen Aksaray Belediyesi ekipleri ailenin ihtiyaç durumuna göre alışverişini yapıyor ve sağlık problemi olan hastalar varsa bu hastaların durumlarını ilgili sağlık kuruluşlarına bildiriliyor.

Bir belediyenin vatandaşlarının her şartta yanında olması gerektiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Evren Dinçer, evde temizlik hizmetleri ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Belediyecilik sadece sosyal donatı alanı yapma yâda yol yapmaktan ibaret değildir. Bizde Aksaray'da sosyal belediyecilik anlamında vatandaşlarımızın yanında olmak için ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Evde bakım ve Temizlik Hizmeti sunuyoruz. Güler yüzlü ekimiz, ihtiyaç sahibi aileleri sık sık ziyaret ediyor ve ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu proje sayesinde hayatlarını kolaylaştırdığımız insanlarımız var. Dinimiz, örf ve adetlerimiz yaşlı insanlara sahip çıkmayı, yardıma ihtiyaç duyan kişilerin elinden tutarak onları muhtaçlıktan kurtarmayı emreder. Toplumsal yaşamın vazgeçilmez kuralı da budur. Bakıma muhtaç insanlarımızın en büyük taleplerinden biri de temiz bir evde ve sağlıklı bir ortamda hayatlarını devam ettirmekti. Verilen hizmet sonrası, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hayır duasını almak ise her şeye bedel” dedi.