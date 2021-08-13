Başkan Dinçer: “Yeşil Aksaray için var gücümüzle çalışıyoruz”

Aksaray iklimine ve toprak yapısına uygun hazır rulo çimler, refüjlere renkli bir görünüm kazandırıyor. Günümüz peyzaj yöntemlerinin en çok kullanılan tekniklerinden biri olan hazır rulo çim serimi yapılan alanlar, profesyonel ürün ve ekipman kullanılarak düzenli bir bakımla yeşil bir Aksaray oluşumu sağlanıyor. Rulo çim çalışması yapılan yerlerde yabancı ot problemi yaşanmıyor uygulamada yüzde 100 verim sağlanıyor. Daha yeşil bir Aksaray hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Aksaray Belediyesi ekiplerinin çalışması görenlerden tam alıyor.

Ekiplerin yoğun bir çalışma örneğini ortaya koyduğunu belirten Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Aksarayımızın tüm güzelliklerini daha fazla ön plana çıkartmak, sosyal dokuyu ve yeşil alanları daha zengin hale getirmek adına şehrimizin dört bir yanında yeşillendirme çalışmalarına hız vermiş durumdayız. Ekiplerimiz oldukça titiz bir biçimde çalışıyor. Daha yeşil bir Aksaray için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” dedi.